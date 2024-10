Teodor Currentzis al Festival Verdi e alla Sagra Malatesiana

PARMA, 09 OTT - Per la prima volta al Festival Verdi di Parma e alla Sagra Malatestiana di Rimini, Teodor Currentzis, una delle bacchette più richieste della scena internazionale, vera "rock star" del podio tra le più originali e discusse figure del mondo musicale di oggi, sarà il protagonista del terzo appuntamento di Ramificazioni al Teatro Regio di Parma il 12 ottobre alle 20.30 e al Teatro Galli di Rimini il 13 alle 21.

Alla guida di musicAeterna, l'orchestra da lui fondata e diretta in un repertorio che spazia da Mozart alla musica del Novecento, Currentzis, che negli ultimi anni ospite dei più prestigiosi festival e teatri d'opera, propone un programma, comune alle due serate, con un omaggio a Verdi, l'esecuzione della Sinfonia dalla Forza del destino, accostata ad una delle opere più politiche del Novecento: la Sinfonia N. 5 di Dmitrij Shostakovich, il compositore che più di ogni altro risentì del suo travagliato rapporto con il potere, negli anni del totalitarismo staliniano. Il concerto di Ramificazioni, rassegna che vuole mettere in luce i legami con il tema del XXIV Festival Verdi "Potere e Politica" nella storia della musica, proporrà quindi l'ascolto della sinfonia del compositore russo, creata dopo le non troppo velate minacce a mezzo stampa del regime sovietico alla sua opera "Lady Macbeth del distretto di Mzensk", altro punto in comune con Verdi e col titolo inaugurale del festival in corso. La locandina si completa poi con l'esecuzione delle Variazioni su un tema Rococò di Piotr Ilic Ciajkovskij con la parte solista affidata alla violoncellista Miriam Prandi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA