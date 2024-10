Sicurezza, nuovo giro di vite sulla zona stazione a Bologna

Dopo l'allarme sicurezza per la zona della stazione, seguito anche all'omicidio di Mamadou Sangare, il 15 settembre, la prefettura di Bologna adotta una nuova stretta. In un'ordinanza firmata dal prefetto Attilio Visconti si dispone il divieto di stazionare nella scalinata del Pincio, piazza XX settembre, Galleria 2 agosto, davanti all'autostazione, nelle vie Boldrini, Gramsci, Amendola e in zona Bolognina (nelle aree alle spalle della stazione e comprese tra via De Carracci, Fioravanti, Matteotti, Ferrarese, Bolognesi, dell'Arca compresi corti e immobili Acer) a chi ne impedisca "l'accessibilità e la fruizione in sicurezza attraverso comportamenti incompatibili con la vocazione e l'ordinaria destinazione delle aree stesse".

Sarà ritenuto responsabile chi, già denunciato per attività illegali nelle aree per reati di droga o contro la persona, o danneggiamento, assuma atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti determinando in concreto ostacoli alla libera e piena fruibilità da parte dei cittadini ingenerando una percezione di pericolo e insicurezza. Chi trasgredirà sarà allontanato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA