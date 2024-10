Pugilato: il 25 a Bologna c'è l'Europeo di Pamela Noutcho

BOLOGNA, 09 OTT - Torna la grande boxe al Paladozza di Bologna. Il 25 ottobre al Madison di Piazza Azzarita a Bologna, la pugile dell'Asd Bolognina Boxe Pamela Malvina Noutcho Sawa, in passato soprannominata 'Tyson', sfiderà per il titolo europeo (Ebu, quindi quello vero) dei pesi leggeri, attualmente vacante, la serba Nina Pavolovic. La presentazione oggi in Comune alla presenza dell'assessora allo sport Roberta Li Calzi, di Alessandro Danè tecnico Asd Bolognina Boxe e della pugile.

"Mancano due settimane all'incontro e spero arrivi presto il 25 ottobre. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e sono pronta a salire sul ring. Altro titolo europeo, spero venerdì di festa. Affronto avversaria esperta che ha già combattutto per tre titoli mondiali e ha un bellissimo gancio che spero di parare, velocissimo. Ottimo momento per movimento pugilistico, vediamo come va questo europeo perché voglio continuare a sognare e ad aprirmi altre porte", ha detto Pamela, che lo scorso 5 aprile, davanti a oltre 2.500 spettatori, ha conquistato il titolo europeo Silver battendo la britannica Jordan Parker Porter. Ora Noutcho, che al pugilato alterna l'attività di infermiera del Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, vuole il titolo assoluto. Fuori dal ring ha fatto notizia anche per il fatto che, a 32 anni e pur vivendo in Italia da quando ne aveva 8, ha ottenuto la cittadinanza italiana soltanto nel 2022.



