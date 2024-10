Omicidio Balani, ripreso il processo di revisione a Perugia

E' ripreso davanti alla Corte d'appello di Perugia, presieduta da Paolo Micheli, il processo di revisione per il commercialista Andrea Rossi, condannato all'ergastolo in via definitiva nel 2018 per l'omicidio di Vitalina Balani, una sua cliente che venne trovata morta nel proprio appartamento di Bologna il 15 luglio 2006. Non è escluso che la sentenza arrivi in giornata.

Rossi, che si è sempre proclamato innocente, è in aula e in apertura di udienza ha fatto una dichiarazione spontanea.

"Voglio esprimere - ha detto - ciò che sento dirompente. Vale a dire l'apprezzamento per avere finalmente una situazione che mi ridà la fiducia, che ostinatamente mi sono voluto continuare a portare, nelle Istituzioni. Vedendo la preparazione dei soggetti che questa volta le Istituzioni incarnano. Ho tanta fiducia, assoluta. E questo mi permette di ringraziare le persone che mi sono state vicine e mi hanno sostenuto".

Alla base della richiesta di revisione una nuova perizia medico legale, 18 anni dopo l'omicidio che, secondo la difesa, sposta in avanti di circa otto ore l'orario della morte della donna. Per la difesa, rappresenta dall'avvocato Gabriele Bordoni, lo spostamento in avanti dell'epoca della morte consente all'imputato di dimostrare che aveva un alibi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA