Il film 'Il soldato senza nome' in anteprima a Ferrara

FERRARA, 09 OTT - Il 23 ottobre alle 21 al Cinepark Apollo di Ferrara verrà presentato in anteprima nazionale il film "Il soldato senza nome", opera seconda di Claudio Ripalti, già regista de "La banda grossi". Prodotto da Controluce Produzione e Valeria Luzi, "Il soldato senza nome" è stato girato tra la provincia di Ferrara e Reggio Emilia e racconta la storia di Ferruccio Mambrin, soldato semplice che durante la prima guerra mondiale fugge dalle retrovie e si finge pazzo pur di salvarsi dal fronte. Una storia ispirata a fatti realmente accaduti e che accende i riflettori sul primo ospedale militare neurologico d'Europa, situato proprio a Ferrara.

A indossare i panni del protagonista è Stefano Muroni, attore e ideatore del lungometraggio che è stato sostenuto dal ministero, dalla Regione tramite l'Emilia-Romagna Film Commission, dal Comune di Ferrara e dalla filiera creativa Ferrara La Città del Cinema. Alla proiezione del 23 ottobre parteciperanno, oltre al regista, anche il cast e la produzione.

A luglio il lungometraggio era volato in Canada per partecipare al Montreal Indipendent Film Festival e ora si prepara ad arrivare nelle sale italiane.

