Giudice convalida l'espulsione dell'imam, lascerà l'Italia nelle prossime ore

BOLOGNA, 09 OTT - Lascerà nelle prossime ore l'Italia per essere accompagnato in Pakistan l'imam di Bologna, Zulfiqar Khan, dopo che la giudice del Tribunale civile di Bologna, Emanuela Romano, ha convalidato il provvedimento d'espulsione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nel frattempo il suo legale, Francesco Murru, ha fatto sapere di aver ricevuto il mandato per fare ricorso contro il provvedimento al Tar del Lazio. L'imam attenderà quindi l'esito del ricorso lontano dall'Italia.

"Prendiamo atto della decisione del Tribunale civile di Bologna, sezione immigrazione, di convalidare il provvedimento di espulsione del ministro Piantedosi a carico dell'Imam Zulfiquar - ha detto l'avvocato Francesco Murru - Pur avendo la difesa presentato tutte le motivazioni formali e sostanziali ostative alla convalida, espresse anche personalmente da Zulfquar, come ha chiarito la stessa pronuncia del giudice il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul provvedimento di allontanamento deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura adottata dal questore - ha spiegato ancora il legale - senza che il giudice della convalida debba o possa esercitare un controllo sulle ragioni dell'atto, valutazione rimessa all'eventuale giudizio di merito da promuoversi davanti al Tribunale amministrativo regionale".

Murru ha poi sottolineato che "il signor Zulfiqar, che era molto sereno, e rimane fiducioso verso le istituzioni e la magistratura, stamane mi ha conferito mandato anche per presentare entro i termini il ricorso al Tar, dove potranno essere valutate anche le ragioni sostanziali di opposizione al provvedimento, che questo difensore intende in quella sede continuare a far valere con pervicacia".

