'Spectacular', un'esplorazione della luce di Vera Lutter

La Fondazione Mast di Bologna ospita dall'11 ottobre al 6 gennaio la mostra 'Spectacular.

Un'esplorazione della luce' dell'artista tedesca Vera Lutter, curata da Francesco Zanot. L'esposizione riunisce per la prima volta in un percorso unitario una selezione delle fotografie dell'artista, realizzate dagli anni Novanta ad oggi, sui temi dell'industria, del lavoro e delle infrastrutture per la movimentazione delle cose e delle persone.

Le Galleries del Mast ospitano venti opere di grandi dimensioni - pezzi unici per la particolare tecnica con cui sono realizzati - provenienti da musei e collezioni private, oltre ad un'installazione e a una serie di materiali in gran parte inediti che documentano il processo creativo della fotografa, allestiti in un percorso che consente di attraversarne l'intera carriera. Le opere mettono al centro l'esperienza del pubblico trasportandolo in una dimensione che travalica l'ordinario.

L'esposizione riunisce per la prima volta in un percorso unitario una selezione di fotografie dagli anni Novanta ad oggi, opere irriproducibili realizzate con camere oscure, delle dimensioni di un'intera stanza. I soggetti (edifici, macchine, siti industriali), il dispositivo con cui vengono ripresi e le stampe che ne risultano sono vere e proprie sfide nei confronti dello spazio e del tempo. Spettacolari perché mettono al centro l'esperienza del pubblico, trasportandolo in una dimensione che travalica l'ordinario, queste opere non costituiscono solo impeccabili riproduzioni, ma autentiche apparizioni, fotografie multidimensionali che oltrepassano la superficie della realtà.





