Gatti tenuti nella sporcizia, denunciate due persone

BOLOGNA, 08 OTT - Trentatré gatti, alcuni cuccioli, sono stati trovati in un allevamento di Parma sottoposto a sequestro dal Nas, che in collaborazione con le guardie zoofile dell'Enpa hanno denunciato alla Procura i due gestori per maltrattamento e abbandono di animali.

Durante un'ispezione sono emerse carenze nella cura degli animali e nella gestione degli spazi. La principale area di ricovero era delimitata da filo spinato e reti taglienti, la vegetazione era incolta, le ciotole destinate al cibo e all'acqua erano completamente vuote e sporche, la condizione igienica scarsa con gli escrementi accumulati. Le lettiere erano danneggiate e insufficienti, gli animali erano ricoperti di mosche. Alcuni gatti erano in cattivo stato di salute. Gli animali sono stati affidati alla custodia dell'Enpa.

