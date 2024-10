Tredicenne bullizzato e derubato da due coetanei

BOLOGNA, 07 OTT - Gli hanno rubato la bici, che hanno anche danneggiato per dispetto, poi gli hanno sottratto il portafogli. E' un ragazzino di 13 anni la vittima di un episodio di bullismo avvenuto nel in un giardino di Bologna. Gli autori dell'aggressione sono anch'essi 13enni, identificati dai carabinieri e segnalati alla Procura per i Minorenni di Bologna per i reati di violenza privata, danneggiamento e tentato furto aggravato. Le pattuglie sono intervenute nel parco dopo la segnalazione che alcuni minori avevano infastidito un loro coetaneo, danneggiandogli la bicicletta.

E' stato poi lo stesso 13enne a raccontare ai carabinieri cosa era successo: mentre si stava allontanando dall'area verde in compagnia di alcuni amici è stato avvicinato da un coetaneo che, con la scusa di volersi fare solo un giro, gli ha sottratto con prepotenza la bicicletta facendolo scendere dalla sella.

Spaventato, non ha opposto resistenza e ha solo cercato di inseguire l'altro ragazzo, pregandolo di restituirgli la bici.

Cosa che il giovane ha fatto, ma solo dopo avergliela danneggiata per puro dispetto, facendola volare giù da una rampa di scale. Nel frattempo un altro ragazzo, amico di quest'ultimo, ha aperto lo zaino del 13enne e gli ha preso il portafogli, che ha poi buttato via subito dopo aver constatato che non c'erano soldi. I fatti, avvenuti lo scorso 19 settembre, sono stati resi noti oggi dagli investigatori dell'Arma, al termine dell'indagine.

