Persone scomparse, nasce associazione che supporterà le ricerche

NAPOLI, 07 OTT - Realizzare una rete capillare di volontari, formati da professionisti del settore legale, psicologico e scientifico, per supportare le ricerche sul territorio: è questo l'obiettivo di "Nostos International Italia odv", l'organizzazione di volontariato dedicata alla ricerca di persone scomparse presieduta da Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo nel 2020, che sarà affiancata dall'avvocato di famiglia Claudio Falleti e da Marc Di Maggio, entrambi vicepresidenti.

"Nostos, che in greco antico significa 'ritorno a casa', - viene spiegato in una nota - si propone di affiancare le famiglie in questo doloroso percorso, attraverso l'attivazione di volontari specializzati in collaborazione con le istituzioni nazionali ed internazionali".

"L'obiettivo è affiancare le forze dell'ordine e superare i limiti operativi tradizionali, - spiega la presidente Carassai - lavorando in stretta sinergia con le istituzioni ma soprattutto coinvolgendo attivamente la cittadinanza. Tutto questo ricordando che la solidarietà é il faro che guida verso casa".

Claudio Falleti, vicepresidente e avvocato della famiglia Carassai, sottolinea invece l'importanza del ruolo della comunità: "Le istituzioni fanno il possibile, ma spesso le risorse non bastano. È qui che entra in gioco la cittadinanza: con Nostos vogliamo colmare quei vuoti e rendere la società parte attiva in questa lotta. Ogni volontario può fare la differenza".

