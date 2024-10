Maltempo, allerta arancione per temporali in Appennino emiliano

BOLOGNA, 07 OTT - Torna l'allerta maltempo in Emilia-Romagna per forti temporali attesi domani, martedì 8 ottobre. Questa volta il bollettino dell'Arpae e Protezione civile evidenzia una criticità arancione per l'Appennino emiliano, mentre in Romagna il quadro è di minore intensità (criticità gialla). Le precipitazioni attese, anche rovesci, potrebbero generare diffusi fenomeni di ruscellamento, frane e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centrale e della soglia 1 nel settore occidentale e centro orientale. Previsti anche venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica.

