Bologna: Fenucci, replicare l'anno scorso sarà difficile

"Il Bologna sta bene, sia con il Liverpool che anche ieri quando, pur con qualche difficoltà, abbiamo fatto una prestazione di intensità. Ieri forse abbiamo un po' pagato la stanchezza della partita di Champions, potevamo vincerla, non ci siamo riusciti, abbiamo incontrato qualche difficoltà in più però si sta vedendo piano piano il lavoro del mister, del suo staff che ci stanno mettendo l'impegno per cambiare la fisionomia di gioco della squadra". Lo ha detto l'ad del Bologna Fc Claudio Fenucci, parlando a margine degli Stati generali del calcio a Bologna.

"Se guardiamo agli episodi anche ieri potevamo vincere la gara, tante volte ci vuole anche la capacità di sfruttare le occasioni che si creano e sono convinto che in futuro questa capacità la troveremo", ha aggiunto Fenucci. Per quanto riguarda il lavoro del nuovo allenatore, Fenucci sottolinea di non essere "assolutamente preoccupato, vediamo il modo in cui Italiano sta lavorando col suo staff, vediamo la disponibilità che questo gruppo di ragazzi mette ogni giorno nel lavorare in allenamento e in partita quindi siamo fiduciosi che i risultati prima o poi miglioreranno".

In generale, sul campionato del Bologna, l'ad ha spiegato di sapere che "replicare il percorso dello scorso anno è molto difficile, perché è stata un'annata eccezionale. Stiamo creando le condizioni, come avviene in ogni struttura sportiva, di iniziare un nuovo ciclo. Quindi prima bisogna assimilare dei concetti di gioco diversi, una proposta tecnica diversa rispetto al passato e piano piano i risultati credo che potranno arrivare. Noi pensiamo alla prossima partita e per noi è sempre la più importante".



