Bologna-Parma 0-0

Il Bologna non sa più vincere: ottava gara consecutiva al Dall'Ara senza segno uno in schedina, con la vittoria casalinga che manca dal primo aprile. L'attesa continua: alla squadra di Italiano non basta un tempo in superiorità numerica contro un Parma che offre una prova di carattere e conquista un punto tanto amaro per i padroni di casa, quanto dolce per gli ospiti.

Bologna a caccia della prima vittoria casalinga stagionale.

Ma pure di un segnale di forza: perché dopo Atalanta e Liverpool la squadra di Italiano era chiamata a dimostrare di poter reggere i tre impegni settimanali e l'Europa, per non perdere terreno dalle prime posizioni: missione incompiuta. Doveva vincere anche il Parma, reduce da un punto in 4 giornate e dal ko interno con il Cagliari per evitare la crisi.



