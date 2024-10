Aviaria nel Ferrarese, saranno abbattute 800mila galline

Circa 800mila galline saranno abbattute nello stabilimento di Eurovo a Codigoro (Ferrara) dove è stato riscontrato un focolaio di influenza aviaria.

Come riporta la stampa locale, il personale dello stabilimento ha notato una sintomatologia sospetta: gli animali affetti da aviaria hanno difficoltà respiratorie e un'elevata mortalità. Inoltre i gusci delle uova sono molto sottili o del tutto assenti Le analisi dei veterinari hanno fatto i campioni necessari per l'accertamento e le analisi hanno confermato l'influenza aviaria.

L'attività dello stabilimento è stata bloccata e tutti i capi presenti (lo stabilimento ne può ospitare 800mila) dovranno essere abbattuti.

Negli ultimi anni è già successo in due occasioni, nel 2017 e nel 2022, che l'aviaria rendesse necessario un abbattimento massivo di animali nello stabilimento ferrarese.



