L'Accademia del Teatro alla Scala alla Sagra malatestiana

Dopo l'ottima accoglienza ottenuta la scorsa al Teatro Comunale di Bologna con il balletto 'La fille mal gardée', l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano torna in Emilia-Romagna, alla Sagra musicale malatestiana di Rimini per un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa (6 ottobre alle 17 al Teatro Galli).

In programma un concerto di arie, brani d'insieme e sinfonici tratti dalle opere del compositore di Torre del Lago con le giovani promesse di canto lirico, i soprani Greta Doveri e María Martín Campos, il tenore Haiyang Guo, il baritono Wonjun Jo, e l'Orchestra della prestigiosa scuola del teatro milanese diretti da Vincenzo Milletarì.

Le esecuzioni saranno introdotte e accompagnate dalle parole di Fabio Sartorelli, docente di storia della musica al Conservatorio Verdi di Milano. Il progetto formativo dell'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala accompagna giovani musicisti alla futura carriera professionale offrendo loro, nell'arco di un biennio, una preparazione completa sul repertorio sinfonico, operistico e di balletto. Il programma didattico prevede lezioni individuali di strumento, musica da camera e prove a sezioni, tenute dalle Prime Parti dell'Orchestra del Teatro alla Scala a cui si affianca un'intensa attività artistica, in Italia e all'estero, sotto la guida di alcuni fra i più autorevoli direttori d'orchestra del mondo.

Gli allievi hanno l'opportunità di esibirsi in primis al Teatro alla Scala, che non solo li ospita annualmente per un'opera inserita nel cartellone (nelle scorse settimane è stato accolto con molto entusiasmo Il cappello di paglia di Firenze di Nino Rota diretto da Donato Renzetti), ma li impegna anche per alcune produzioni del Corpo di Ballo e per numerosi concerti.

Tanti i teatri, le società concertistiche e i festival di rilievo internazionale ove si è esibita l'Orchestra dell'Accademia, incluso il Teatro Bolshoj di Mosca, la Philarmonia di San Pietroburgo, Royal Opera House di Muscat, Harris Theatre di Chicago e il Peter Norton Symphony Space di New York.



