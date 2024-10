Incidente tra quattro auto, morta 35enne nel Modenese

Una 35enne è morta sul colpo in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte ad Appalto di Soliera, in provincia di Modena, sulla strada nazionale per Carpi. Nello stesso incidente, che ha visto coinvolte quattro vetture, ha riportato gravi ferite, ed è ora ricoverato all'ospedale di Baggiovara, un 32enne. Ferite, ma in questo caso lievi, anche per un 47enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale Terre d'Argine ed il 118 con più mezzi, compreso l'elisoccorso.



