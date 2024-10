Auto finisce fuori strada, 18enne in gravi condizioni

E' ricoverata in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna, una giovane di 18 anni rimasta coinvolta, poco dopo mezzanotte, in un incidente stradale a Rastignano, frazione del Comune di Pianoro nel Bolognese. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, la giovane, insieme ad un'amica di 17 anni, era bordo di una Toyota Yaris condotta da un ragazzo di 18 anni. Per cause da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura, mentre percorreva via Bruno Buozzi, finendo in un campo a lato della strada: per l'impatto l'automobile si è ribaltata. Immediato l'intervento di carabinieri, 118 e vigili del fuoco: una volta estratti dalle lamiere del mezzo, i tre giovani sono stati accompagnati all'Ospedale Maggiore.



