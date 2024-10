Migliora il meteo in E-R, risolto il problema a Traversara

Migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna. L'allerta resta gialla solo a scopo precauzionale per le criticità idrauliche dovute alle intense piogge dei giorni scorsi, mentre per domani non sono previsti fenomeni meteorologici significativi.

Intanto, i lavori di ripristino di queste ore hanno permesso di chiudere l'infiltrazione di acqua che ha causato un nuovo allagamento nella frazione di Traversara di Bagnacavallo (Ravenna). L'area interessata è, tuttavia, molto più limitata rispetto al fenomeno dello scorso 19 settembre.

In mattinata sono stati in un sopralluogo a Traversara la presidente facente funzioni dell'Emilia-Romagna Irene Priolo e il prefetto di Ravenna, Castrese de Rosa, insieme al sindaco di Bagnacavallo, e hanno anche incontrato i residenti.



