L'Orchestra Senzaspine riparte dai più piccoli con "Onde"

La stagione autunnale dell'Orchestra Senzaspine al Teatro Duse di Bologna riparte con una produzione interamente dedicata ai piccoli, da o a 3 anni: una esperienza nuova per l'Orchestra bolognese, con un'opera dove bambini e bambine diventano protagoniste della scena.

"Onde", il titolo dello spettacolo, è la seconda tappa di una trilogia ideata dalla Compagnia Teatrale Petra sul tema del limite, ispirata ai Silent Book dell'illustratrice coreana Suzy Lee. Questo progetto artistico ha l'obiettivo di esplorare tre diverse fasi della crescita attraverso tre performance. Dopo il primo capitolo In to the border, tratto dal libro Ombra, questa nuova tappa prende ispirazione dal libro L'Onda, che racconta l'incontro di una bambina con il mare. Un'esperienza semplice che conduce la protagonista a esplorare, scoprire, conoscere e superare i propri limiti.

Lo spettacolo è frutto di un lavoro di ricerca musicale e pedagogica, sviluppato nell'ambito del progetto "Grow Inclusive Opera" di Senzaspine, L'Albero, Music World Academy e Teatro Duse. Sostenuto dal programma Boarding Pass Plus 2022-2024 del Ministero della Cultura. Attraverso una combinazione di suoni, immagini, movimento e tatto, "Onde" crea un'esperienza immersiva e multisensoriale, perfetta per i più piccoli accompagnati da un genitore, dove è protagonista il mare. Un elemento naturale che risveglia curiosità, fascino e voglia di giocare, ma che al contempo evoca l'ignoto, la paura e il bisogno di fuggire.

Attraverso il gioco, strumento di esplorazione per eccellenza, il mare diventa un ponte tra reale e immaginario, un confine che segna il percorso di crescita e trasformazione. Le musiche di "Onde" sono di Tommaso Ussardi, che della Senzaspine è direttore e cofondatore, eseguite dal vivo da Claudio Cauzillo.



