Ginevra Di Marco canta Luigi Tenco a Bologna

"Quello che conta. Ginevra canta Luigi Tenco" è del concerto che Ginevra Di Marco terrà il 5 ottobre alle 19.15 in Piazza San Francesco a Bologna, con ingresso gratuito, nell'ambito della rassegna "Luci della Città.

Spazio alla Cultura con Enel", promosso da Enel con la collaborazione del Comune di Bologna, in programma fino al 6 ottobre.

Accompagnata al pianoforte da Francesco Magnelli e alla chitarra dal suo storico collaboratore Andrea Salvadori, Ginevra Di Marco si appropria delle canzoni di uno dei più straordinari cantautori italiani, esponente di quella scuola genovese che rinnovò profondamente la musica leggera italiana: un omaggio che non tradisce lo spirito originale dei brani ma lo rinnova, rileggendone la musica con gli occhi dell'oggi e della sua stessa storia artistica. Di Tenco, la cinquantaquattrenne cantante fiorentina "ama sottolineare il suo rifuggire dalle mode e dai linguaggi scontati, - spiega - l'approccio sperimentale nel mescolare stili e suggestioni. Disertore, più che combattente, Luigi Tenco è dentro di noi, parte di quel bagaglio di conoscenze ed emozioni con cui siamo cresciuti da piccoli, che abbiamo rifiutato in adolescenza e che abbiamo ritrovato ancora, da grandi, quando volgi lo sguardo indietro a cercare di capire di cosa sei fatto" conclude Di Marco.



