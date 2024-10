Da Mozart ai Pink Floyd alla stagione dell'Abbado di Ferrara

Da Mozart ai Pink Floyd, da Puccini alla Disney: la nuova stagione di Opera e Danza al teatro Comunale Abbado di Ferrara concentra le sue energie su tradizione e innovazione. Quattordici appuntamenti, comprese sei produzioni originali e due coproduzioni, da novembre a giugno.

"La lirica è un patrimonio culturale importante che affonda le sue radici nella nostra storia e nella nostra identità.

L'Opera rimane un baluardo della nostra cultura", ha detto l'assessore alla cultura Marco Gulinelli durante la presentazione del programma.

La stagione si apre nel segno della solidarietà. "Vissi d'arte, vissi per Maria", il primo appuntamento (19 novembre), è organizzato in collaborazione con la Fondazione Ado, a lei sarà devoluto l'intero ricavato. Il 6 dicembre, con replica l'8, sarà il momento de "Il flauto magico". Il 14 dicembre spazio alla cinematografia Disney con "I sogni son desideri". Il 28 e 29 dicembre appuntamento con "Lo Schiaccianoci" eseguito dal Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania. Il 30 e 31 dicembre ci sarà The Black Blues Brothers.

Il 2025 si apre sulle note di "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini, in scena dal 10 al 12 gennaio, e il 21 gennaio il Russian Classic Ballet proporrà "Giselle". Prima europea per l'"Andrea Chénier" in calendario il 28 febbraio e il 2 marzo.

Seguiranno il 6 marzo "Back to dance" e "Lo specchio di Dioniso" (21 e 22 marzo in prima assoluta). Il 30 marzo "Serenata d'amore", altra prima assoluta. Il 16 aprile tornerà la danza con il Béjart Ballet Lausanne. Il 17 e 18 maggio in prima assoluta ci sarà "The Wall e Pink Floyd Greatest Hits". Ultimo appuntamento il 29 giugno con "Il matrimonio segreto", in collaborazione col conservatorio Frescobaldi di Ferrara.



