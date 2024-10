Riapre la biblioteca dell'Accademia di Belle Arti a Bologna

L'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ha ospitato l'evento inaugurale della nuova Biblioteca, che ha sede in via del Guasto e che dopo anni di chiusura e un significativo restauro torna ad essere fruibile dalla comunità accademica e dall'intera cittadinanza. La Biblioteca è intitolata a Vincenza Riccardi Scassellati, storica dell'arte e prima direttrice donna dell'Accademia bolognese, come atto di stima e ringraziamento per il lavoro svolto.

L'omaggio, fortemente voluto dalla presidente Rita Finzi e dalla direttrice Cristina Francucci, è stato espresso visivamente da un'installazione ideata dalla fumettista, illustratrice e docente Sara Colaone: un ritratto scomposto, posto nel vano di accesso alla Biblioteca, dove l'occhio è lo strumento indagatore, la mano raccoglie i fili e li trasforma in scrittura, in una narrazione che costruisce il luogo senza tempo dove l'arte del passato dialoga con il presente.

La famiglia ha donato alla Biblioteca il fondo privato di Riccardi Scassellati, con il quale si è incrementato il patrimonio storico di libri moderni, composto da oltre 30.000 documenti, tra volumi e riviste. Nel corso degli anni erano confluiti in Biblioteca altri importanti fondi personali e biblioteche d'autore, tra cui quelli di Andrea Emiliani e di Roberta Maccagnani. La fase attuale vede un ulteriore passaggio nella catalogazione automatizzata e nell'ingresso di questo patrimonio nel Servizio bibliotecario nazionale e nel Polo bibliotecario bolognese.



