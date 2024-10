Molesta una ragazza, poi aggredisce fidanzato e carabinieri

BOLOGNA, 03 OTT - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 26enne italiano, incensurato, per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è accusato di avere molestato una ragazza sui 30 anni, cercando anche di immobilizzarla contro un muro, e poi di avere aggredito il fidanzato di lei intervenuto per soccorrerla e anche i militari, arrivati poco dopo. I fatti sono avvenuti, a quanto si apprende, verso le tre della notte fra sabato e domenica in via della Concordia, zona San Donato. A dare l'allarme al 112 sono stati alcuni residenti, che hanno assistito a quella che sembrava una lite fra due uomini.

All'arrivo delle pattuglie, un giovane era a terra e il 26enne gli era sopra, bloccandolo e colpendolo a calci e pugni. Quando i militari li hanno divisi, il ragazzo italiano si è scagliato anche contro di loro.

