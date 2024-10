Mapei si rafforza nel Regno Unito, acquisita Wykamol

Mapei, società che opera nel settore dei prodotti chimici per l'edilizia, rafforza la propria presenza nel Regno Unito con l'acquisizione, tramite Mapei Uk, del produttore locale Wykamol, ampliando così la propria offerta di prodotti per l'impermeabilizzazione.

Fondata nel 1934 a Burnley, tra Leeds e Manchester, Wykamol è un'azienda specializzata in soluzioni per l'impermeabilizzazione e la ristrutturazione degli edifici, con una solida reputazione e competenza nella protezione contro l'umidità, nell'impermeabilizzazione e nelle riparazioni strutturali.

"Mapei ha una lunga storia nel Regno Unito, che risale al 1989", afferma Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei.

"Grazie a questa acquisizione - aggiunge - e alla recente apertura del nuovo stabilimento di Speke, dedicato alla produzione di additivi per calcestruzzo, il Gruppo migliora la capacità produttiva locale e la sua presenza nel Regno Unito, proseguendo nella sua strategia di crescita responsabile".

Oltre all'ampliamento dei prodotti, l'acquisizione consentirà di creare sinergie operative e migliorare l'efficienza della catena di fornitura.

"Con Wykamol, Mapei amplia la sua attuale gamma di soluzioni per l'edilizia per il mercato britannico", evidenzia Marco Squinzi, amministratore delegato Mapei. "L'integrazione - aggiunge - dei prodotti innovativi di Wykamol consentirà a Mapei di offrire ai propri clienti una gamma più completa di soluzioni per soddisfare le diverse esigenze costruttive con maggiore efficienza ed efficacia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA