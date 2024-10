Coop Alleanza aiuta ricerca su microbiota nei tumori dei bimbi

Coop Alleanza 3.0 sostiene la ricerca sul microbiota intestinale per la cura dei tumori infantili. Un assegno di quasi 20mila euro è stato consegnato questa mattina a Bologna dal presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello alla direttrice di Ageop Ricerca Francesca Testoni. Le risorse, che sono frutto della scelta dei soci di destinare parte della loro raccolta punti ad associazioni impegnate nella prevenzione e nelle cure oncologiche (nelle otto regioni in cui la Cooperativa è presente sono stati raccolti 138 mila euro, di questi 60 mila in Emilia-Romagna), andranno a finanziare la campagna di Ageop "Sono Cavoli Miei", per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale, che ha già dato importanti risposte terapeutiche nei tumori dei bambini.

"Siamo davvero felici della generosità dei nostri soci - sottolinea Cifiello - La Cooperativa ha nel proprio Dna la solidarietà e l'attenzione al benessere della comunità". La campagna di Ageop "Sono Cavoli Miei" ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul fatto che "il cancro di un bambino è un'ingiustizia che deve interessare tutti - spiega Francesca Testoni - Questa è una storia di solidarietà, perseveranza e vita. Se abbiamo potuto finanziare la ricerca è grazie all'aiuto dei cittadini che hanno donato. Abbiamo bisogno di tutti". L'associazione sostiene questo filone di ricerca sul microbiota intestinale già dal 2015: "Da tempo il gruppo di ricerca dell'Oncoematologia pediatrica di Bologna si concentra sulla caratterizzazione della diversità del microbiota dei piccoli pazienti che vengono sottoposti a trapianto di midollo - spiega il dottor Riccardo Masetti, pediatra oncoematologo dell'Ircss Sant'Orsola - Studiare i batteri ci ha permesso di capire la relazione tra loro e la riuscita del trapianto. Oggi i tumori guariscono grazie al sistema immunitario".

Il contributo di Coop Alleanza 3.0 sosterrà la ricerca in questa direzione e in particolare finanzierà il lavoro di un ricercatore per 6 mesi. "Grazie al trapianto del microbiota, abbiamo salvato un bambino di 3 anni e 8 mesi, secondo caso al mondo, - conclude Testoni - Tutte le persone che ci sostengono fanno parte della cura di quel bambino e di tutti gli altri bambini che curiamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA