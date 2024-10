Topi a scuola per tre volte in un mese, genitori protestano

Nell'ultimo mese per tre volte sono stati segnalati topi all'interno di una scuola dell'infanzia a Bagnarola di Budrio (Bologna) e in altrettante occasioni sono state avviate di conseguenza le attività di derattizzazione e sanificazione. A riferirlo è la rappresentate dei genitori, Sara Bartolini che ha inviato lettere al Comune e un esposto a Procura, Ausl e forze dell'ordine per chiedere interventi dopo il ritrovamento degli escrementi, da parte del personale della scuola, la prima volta il 6 settembre.

"Non capiamo perché - dice - se sono stati fatti gli interventi il problema continua a ripresentarsi".

Dopo la prima segnalazione il Comune, informato della situazione, ha incaricato una ditta specializzata, sono stati catturati topi e si è proceduto a sanificare gli ambienti. La scuola ha riaperto il 16 e il 19 però si è reso necessario un nuovo intervento con il trasferimento temporaneo dei 34 bambini delle due sezioni in un'altra scuola della zona per il 20 e il 23 settembre, con proroga poi al 27. Il 30 la scuola ha riaperto, ma l'1 ottobre un docente ha segnalato ancora una volta gli escrementi di topo in cucina. "Una situazione analoga - continua Bartolini - si è già verificata nel mese di dicembre 2023, quando era stata rilevata la presenza di topi nella stessa scuola. In quell'occasione, erano stati fatti interventi di derattizzazione, ma anche allora si sollevarono dubbi sull'efficacia degli interventi e sulla sicurezza degli ambienti scolastici".



