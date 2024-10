Teatro civile, musica, prosa e danza al Betti di Casalecchio

Il teatro civile, i grandi nomi della scena, la musica, la prosa, la danza, il circo contemporaneo e un San Silvestro da festeggiare in comunità: sono gli ingredienti della nuova stagione del Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, nel bolognese, curata da Ater Fondazione per il decimo anno. Dieci sono anche gli spettacoli del nuovo cartellone, per una proposta all'insegna della multidisciplinarità, pensata per arrivare al grande pubblico ma anche a chi è interessato a temi di attualità e a nuovi linguaggi.

Si comincia il 29 novembre, nell'ambito della rassegna "Politicamente scorretto" del Comune di Casalecchio, con Matteotti (anatomia di un fascismo) di Stefano Massini affidato a Ottavia Piccolo, un'attrice capace di unire teatro e impegno civile, a cent'anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti per mano fascista. L'11 dicembre arriva Davide Enia e il suo Autoritratto, dove lo scrittore e attore siciliano racconta l'impatto di "Cosa Nostra" sulla vita familiare. Lo spettacolo di fine anno, il Capodanno di Comunità, è un recital musicale che coinvolge Franz Campi, Barbara Giorgi e la comicità di Gianni Fantoni.

Il 2025 si aprirà (10/1) con l'eduardiano Natale in casa Cupiello, spettacolo rivisitato da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia. Il cartellone prosegue il 23 e 24 gennaio con uno spettacolo di teatro civile, Impronte dell'anima, testimonianza sullo sterminio delle persone disabili nel periodo nazista, raccontata dagli attori-di-versi della Compagnia Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt. E ancora il Circo El Grito (28/2), Danse Macabre! del coreografo Jacopo Jenna (6/3), i grandi protagonisti della musica con l'omaggio di Fabrizio Bosso a Pino Daniele (14/3).

L'8 aprile, infine, Arturo Cirillo porta in scena Ferdinando, capolavoro dello scrittore e regista napoletano Annibale Ruccello.

A partire da gennaio, il Betti proporrà, inoltre, una programmazione dedicata al pubblico dei più piccoli e delle famiglie aderendo a Sciroppo di teatro, il progetto promosso da Ater Fondazione, in rete con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta bambini e famiglie a teatro con la "ricetta" del pediatra.





