Halloween, a Ferrara attese ottantamila persone nel weekend

Ferrara si prepara ad accogliere ottantamila persone durante il weekend di Halloween. Dal 31 ottobre al 3 novembre, infatti, ci saranno Monsterland (sia alla Fiera sia in centro storico) e Ferrara Food Festival.

"Ferrara conferma il suo ruolo di protagonista tra le città capaci di organizzare eventi di grande richiamo e attrattività turistica - ha commentato il sindaco Alan Fabbri - Stiamo lavorando affinché questi giorni si svolgano in sicurezza e con il minimo disagio per i residenti".

Sui palchi interni del Monsterland il 31 ottobre ci saranno protagonisti della scena rap e techno. Tra gli ospiti di punta Geolier, Rose Villain e Tedua. Ampliata anche la parte esterna con una pista da motocross e un ring per incontri di wrestling.

Il primo novembre dalle 11 alle 18 il Castello Estense ospiterà iniziative per bambini a tema, alla sera spazio a 'Monsterland in the Castle', una serata con dj set. La chiusura è prevista per il 2 novembre con 'Monsterland: el Día de los Muertos', nuovamente a Ferrara Expo. Contemporaneamente a tutto questo, in piazza Municipale e piazza Trento Trieste ci sarà il Ferrara Food Festival con oltre cento espositori. Previsto un piano viabilità straordinario con 9.000 posti auto e un'area dedicata ai bus provenienti dalle altre città.

"Abbiamo messo in campo la stessa esperienza utilizzata per il concerto di Bruce Springsteen, per garantire un'esperienza fluida ai visitatori e minimizzare l'impatto sui residenti", ha spiegato Fernando Ferioli, già event project manager del grande evento del Boss al parco Urbano. Una task force comunale, con la consulenza di Ferrara Tua, in sinergia con Prefettura, Questura e Polizia Locale, è già al lavoro per coordinare la sicurezza e la gestione del traffico, mentre Hera e l'Ufficio Ambiente si occuperanno di un piano straordinario di pulizia per mantenere tutte le aree interessate dagli eventi curate e ordinate durante i giorni di maggiore affluenza.



