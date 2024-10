Guasto a Roma, pesanti ripercussioni sul nodo ferroviario di Bologna

BOLOGNA, 02 OTT - Sono pesanti sul nodo ferroviario bolognese le ripercussioni del guasto tra le stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. In tilt la circolazione dei treni a lunga percorrenza verso Milano-Torino e Venezia e anche nella direzione opposta, verso Sud in particolare in direzione Roma-Napoli. Si contano alcuni treni cancellati, per Milano-Torino-Roma, e per altri pesanti ritardi, anche oltre le due ore. Le linee regionali sono per lo più regolari. Disagi per pendolari e passeggeri perché non tutti i viaggiatori, soprattutto al mattino presto, avevano appreso del guasto e delle possibili conseguenze.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA