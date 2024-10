Festival di Internazionale torna a Ferrara dal 4 ottobre

FERRARA, 02 OTT - Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre torna Internazionale a Ferrara, festival di giornalismo che trasforma per un fine settimana la città in capitale dell'informazione. L'appuntamento, organizzato dal settimanale Internazionale e dal Comune di Ferrara, sarà un'occasione per confrontarsi e riflettere sui grandi temi dell'attualità: dai diritti civili alla tecnologia, dall'ambiente ai nuovi scenari geopolitici. Il tema portante di quest'anno è "La pace e i nuovi equilibri".

In un anno quanto mai complesso, che chiamerà al voto gli Stati Uniti mentre i conflitti in Medio Oriente e quello ai confini dell'Europa, in Ucraina, non accennano a sedarsi, a Internazionale a Ferrara si aprirà un dialogo corale intorno alla ricerca della pace. Oltre 150 ospiti da 26 Paesi per 3 giorni di dibattiti, incontri, rassegne e spettacoli gratuiti.

"La guerra, ma soprattutto il bisogno di pace - racconta Chiara Nielsen, vicedirettrice di Internazionale e direttrice del festival - sono stati al centro della nostra riflessione quest'anno. In un mondo dominato dall'incertezza ci è sembrato importante ribadire il ruolo fondamentale del giornalismo nel raccontare e analizzare i fenomeni".

Tra gli ospiti più attesi sicuramente Zerocalcare, Alice Rohrwacher, Vasco Brondi, Daria Bignardi, Federico Varese, Edoardo Vigna e Luca Ravenna. Domani sera (3 ottobre) anteprima con il concerto organizzato in collaborazione con 'Ferrara Sotto le Stelle' al Teatro Comunale. Sul palco gli Einstürzende Neubauten, gruppo berlinese annoverato tra i maggiori e più originali innovatori del rock sperimentale. Non sarà l'unico momento musicale del festival, attesa anche per il compositore Teho Teardo.

Anche questa edizione si svolgerà in centro storico tra palazzi, teatri e cortili. "È un grande onore - ha commentato Marco Gulinelli, assessore alla Cultura di Ferrara - poter presentare la diciottesima edizione del festival. Questa tre giorni porta alla città e a tutti gli spettatori una ricchezza assoluta". Il programma completo è consultabile sul sito di Internazionale.

