Edificio ex Inps a Bologna diventerà uno studentato

BOLOGNA, 02 OTT - Al via a Bologna l'intervento di riqualificazione dell'immobile ex Inps in via Gramsci, acquistato dalla società di gestione del risparmio Kryalos con un investimento complessivo di circa 80 milioni. Verrà realizzato uno studentato da 540 stanze, per un totale di 679 posti letto, di cui 526 posti destinati agli studenti, di cui circa il 10% sarà affittato, grazie a una convenzione, a prezzi calmierati che si aggireranno attorno ai 380 euro al mese. Su prenotazione saranno resi disponibili agli studenti dell'Università di Bologna e di ER.GO anche sale studio, locali comuni con cucina e spazi polifunzionali.

"Puntiamo a creare uno studentato di altissima qualità in una città che ne ha bisogno", dice Paolo Bottelli, fondatore e ad di Kryalos. "Il cantiere è già iniziato e contiamo nell'arco di 24 mesi di completarlo".

"Per noi si tratta di una sperimentazione che di fatto è stato il modello base con cui abbiamo poi rivisto le norme del Piano urbanistico generale nella variante che abbiamo da poco approvato in Consiglio comunale", spiega l'assessore all'Urbanistica Raffaele Laudani che sottolinea come quello di Kryalos sia "un primo investimento nella nostra città", che si inserisce "in un intervento più ampio di riqualificazione del distretto".

Parole a cui fa eco la capo di gabinetto, Matilde Madrid, per la quale "si tratta di un intervento molto atteso che porterà un grandissimo valore su una zona che ha delle forti criticità.

Quella della riqualificazione urbana è una leve principali attraverso cui facciamo sicuramente sicurezza e portiamo maggiore vivibilità nelle zone della nostra città", spiega Madrid che ricorda come al nuovo studentato si aggiungeranno "gli interventi di rigenerazione che faremo in Piazza XX Settembre è il lavoro che stiamo portando avanti con i residenti della zona in via Boldrini, Galleria 2 agosto e nelle strade vicine". La speranza è che la presenza di tanti studenti rilanci la zona e la ripopoli anche di attività commerciali.



