Cremonini Live25, raddoppia date Roma e Bari

ROMA, 02 OTT - È una vera corsa ai biglietti quella per il Cremonini Live25 che, a pochi giorni dall'apertura delle prevendite, prosegue confermandosi uno dei tour più attesi del 2025 e, a grandissima richiesta raddoppiano le date all'Olimpico di Roma (si aggiunge il 18 luglio) e al San Nicola di Bari (si aggiunge il 4 luglio).

Intanto è già doppio sold out a Bologna (il primo sold out era stato annunciato a poche ore dall'apertura delle prevendite).

Queste le date del "Cremonini live25": 8 giugno Lignano, 15 giugno Milano, 19 giugno (sold out) e 20 giugno (sold out) Bologna, 24 giugno Napoli, 28 giugno Messina, 3 e 4 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 e 18 luglio Roma.

Biglietti disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. I biglietti per le nuove date allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Nicola di Bari saranno disponibili a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 2 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Il nuovo singolo "Ora che non ho più te" è stato il brano più ascoltato in radio nelle prime 24 ore e attualmente, ad una sola settimana dall'uscita, si trova nella top10 della classifica dell'airplay (EarOne) ed è stabilmente nella top 30 di Spotify.

Il videoclip è nella top 5 dei video in tendenza su YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=LESn4LFOfes Il 45 giri del singolo sarà disponibile in una speciale edizione limitata in vinile colorato. Link per il pre-order: https://shorturl.at/Lo3Ux Per il grande ritorno Cesare Cremonini è stato ritratto da due importanti nomi della fotografia internazionale Luigi & Iango, che hanno immortalato l'artista italiano nei loro studi di New York a fine agosto.

