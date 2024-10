Sicurezza: operazione alto impatto Polizia in ex caserma Bologna

Dalle prime ore di questa mattina è in corso, nell'area della ex caserma Stamoto di Bologna, fra viale Felsina e via Massarenti, una vasta operazione ad 'alto impatto' della Polizia di Stato. L'area è estesa per oltre 120.000 metri quadrati e ha all'interno 18 edifici fatiscenti: da tempo - spiega la stessa questura di Bologna - ospita numerosi cittadini extracomunitari, prevalentemente di etnia magrebina, dediti ad attività illecite, in particolare spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono in corso perquisizioni all'interno dell'area da parte di oltre 300 operatori della Polizia di Stato, fra personale della Squadra Mobile della Questura, del Commissariato Bolognina Pontevecchio, dell'Ufficio Immigrazione, della Polizia Scientifica, dei Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile, del Reparto Volo e delle unità cinofile antidroga.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA