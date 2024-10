Picchia la compagna e la chiude in casa coi figli, arrestato

Ha picchiato la compagna, poi l'ha rinchiusa in casa coi figli minori. Per questo un 31enne è stato arrestato e denunciato a Scandiano, nel comprensorio ceramico reggiano, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona.

L'episodio di violenza domestica risale a domenica scorso all'alba quando uno dei bambini ha chiamato i carabinieri, sentendo le urla della madre. Arrivati sul posto, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta.

Una volta tranquillizzata, la donna - una 42enne - è stata invitata a farsi medicare (sarà poi portata al pronto soccorso e dimessa con 8 giorni di prognosi) e formalizzare la denuncia. Ha raccontato di essere stata aggredita con calci, pugni al costato e schiaffi in faccia dal compagno che infine le ha portato via cellulare e chiavi di casa. Durante le operazioni, i militari hanno poi notato il giovane mentre rientrava e lo hanno bloccato nonché trovato in possesso dei documenti e del cellulare della donna. A quel punto sono scattate le manette.



