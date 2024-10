Restano le alleanze con Iv in Emilia Romagna e Umbria? "Non sono disponibile ad affiancare il simbolo del M5s a quello di Renzi, che si è sempre distinto per distruggere e rottamare". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Cinque Minuti su Rai Uno.



