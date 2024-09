Morto Walter Brugiolo, il piccolo Popoff dello Zecchino d'Oro

È morto all'età di 63 anni Water Brugiolo, noto soprattutto per aver partecipato, all'età di 6 anni, allo Zecchino d'Oro del 1967, in cui fu il bambino interprete di Popoff, la canzone vincitrice di quell'edizione.

Malato da tempo, era stato ricoverato al Policlinico di Sant'Orsola a Bologna.

Divenuto un personaggio popolare, partecipò come protagonista in diverse pubblicità di Carosello. Entrò quindi per alcuni anni, tra il 1967 e il 1970, come cantante e attore bambino anche nel circuito dei musicarelli accanto a cantanti famosi come Al Bano e Romina Power, Little Tony, e Mario Tessuto.

Nato a San Venanzio di Galliera, nella panura bolognese, Brugiolo, che nel tempo non ha mai abbandonato le varie attività dell'Antoniano di Bologna, in età adulta è stato candidato dall'Udc per l'Emilia-Romagna alle elezioni politiche per la Camera dei Deputati.

Direttore di una scuola elementare a Galliera intitolata a Mariele Ventre e legato da una grande amicizia con la famiglia dell'educatrice bolognese e della sua Fondazione, 'Popoff' ultimamente aveva ripreso l'attività canora con i 'Vecchioni di Mariele', un coro di adulti composto da ex bambini dello Zecchino d'Oro.



