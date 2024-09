Il 'Bayerischer Verfassungsorden' alla direttrice Oksana Lyniv

La direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, Oksana Lyniv, ha ricevuto il prestigioso "Bayerischer Verfassungsorden" (Ordine della Costituzione Bavarese), per i suoi "straordinari meriti artistici" nel campo della musica classica.

Durante la cerimonia di premiazione, avvenuta lo scorso 26 settembre sul palco dell'Opera di Stato di Monaco di Baviera subito dopo una recita di Tosca, Ilse Aigner, presidente del Parlamento bavarese, e Serge Dorny, sovrintendente della Bayerische Staatsoper, hanno ricordato anche il lavoro svolto da Lyniv con l'Orchestra bolognese, sottolineando come questa collaborazione abbia aperto un nuovo capitolo nella storia della musica, rendendola la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice musicale di una Fondazione lirico-sinfonica italiana.

A nome del governo bavarese, il ministro Markus Blume ha ringraziato Oksana Lyniv per l'instancabile impegno nel mondo musicale e le ha augurato ulteriori successi nella sua brillante carriera. Il riconoscimento, che dal 1961 premia le personalità che si impegnano per il bene comune e che danno vita ai valori della Costituzione bavarese, celebra il contributo musicale della direttrice d'orchestra ucraina profuso in Baviera (e ben oltre i suoi confini), dove, oltre che con la Bayerisches Staatsorchester, Lyniv ha collaborato con i Münchner Philharmoniker, l'Orchestra SInfonica della Radio Bavarese, i Bamberger Symphoniker e la Bayerisches Landesjugendorchester ed è stata la prima donna a salire sul podio del celebre festival wagneriano a Bayreuth.

Oksana Lyniv si distingue, inoltre, per il suo impegno nel promuovere la musica contemporanea, rendendola accessibile a un pubblico più ampio, e per la valorizzazione delle giovani generazioni di musicisti (nel 2016 ha fondato e dirige la Youth Symphony Orchestra of Ukraine). Oksana Lyniv tornerà sul podio dell'Orchestra del Comunale di Bologna all'Auditorium Manzoni per un concerto sinfonico il 5 ottobre e per Die Walküre (La Valchiria) di Wagner in forma di concerto il 17 e 19 ottobre.





