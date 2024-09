Auto contro un viadotto nel Reggiano, muore un 58enne

Incidente mortale nella notte, nel Reggiano. Un uomo di 58 anni - residente a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia - è deceduto dopo essere finito con la sua auto contro un basamento di cemento armato di un viadotto a Correggio, in via Pio La Torre, intorno alle 2. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo di soccorritori e vigili del fuoco arrivati con due squadre da Reggio e Carpi per liberare l'uomo dalle lamiere. Sul posto anche i carabinieri di Bagnolo che indagano per ricostruire dinamica e cause.

Si tratta della terza vittima in tre giorni sulle strade del Reggiano: sabato sera è morto un 49enne a Scandiano dopo un incidente in moto, mentre ieri mattina a Campagnola, nella Bassa, un 75enne ha perso la vita dopo essere stato tamponato a bordo della sua auto d'epoca.



