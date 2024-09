Tamponato nel Reggiano, muore un 75enne

Un altro incidente mortale in provincia di Reggio Emilia dopo quello di ieri sera. A perdere la vita all'alba, un 75enne che si trovava a bordo di una Bianchina d'epoca. Stava percorrendo la Sp30 da Campagnola Emilia in direzione Novellara quando poco dopo le 7 è stato tamponato da una Renault Clio condotta da un 34enne.

L'anziano è parso subito in condizioni gravissime, poco dopo è morto all'ospedale di Guastalla dove era stato trasportato d'urgenza. Illeso l'altro conducente. Sul posto i carabinieri di Campagnola Emilia che indagano per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.



