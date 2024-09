Disinnescata e fatta brillare bomba rinvenuta nel Riminese

E' stata disinnescata e fatta brillare - poco dopo le 13 - una bomba d'aereo di fabbricazione britannica del peso di circa 104 chili e 31 chili di tritolo, risalente alla Seconda Guerra Mondiale e rinvenuta a Santa Giustina nel Riminese. A compiere le operazioni i genieri dell'Esercito, provenienti dal reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore, nel Bolognese. La bonifica è stata coordinata dalla Prefettura di Rimini e dal Comando Forze Operative Nord dell'Esercito di Padova e per la massima sicurezza durante le operazioni di rimozione del sistema di innesco, è stato interdetto il traffico di alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell'ordigno e sono stati temporaneamente evacuati circa 140 abitanti..

Nel dettaglio il raggio di sgombero e di evacuazione della popolazione e di ogni attività era stato fissato in 352 metri dal punto di ritrovamento dell'ordigno e sono state interessate dall'evacuazione circa una trentina di abitazioni e caseggiati.

Per l'occasione è stato chiuso il Cimitero di Santa Giustina e sono stati approntati un Centro di accoglienza e assistenza e un Centro di Coordinamento Avanzato nei locali dell'ex centro giovani e dell'attuale centro anziani di Santa Giustina.

Impegnati, oltre agli artificieri, gli uomini delle forze dell'ordine, Polizia locale, Protezione civile comunale, Vigili del fuoco, Croce Rossa e Ausl..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA