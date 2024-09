Cosmoprof e Cosmetica Italia rinnovano la sinergia fino al 2029

Si rinnova la sinergia tra Cosmoprof, network globale di eventi business to business dedicati al settore beauty, e Cosmetica Italia, voce dell'industria cosmetica nazionale e della sua filiera.

L'amministratore delegato di BolognaFiere, Antonio Bruzzone, e il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino, comunicano l'avvenuto rinnovo fino al 2029 dell'accordo di collaborazione.

L'annuncio avviene a conclusione della terza edizione di Milano Beauty Week, iniziativa organizzata da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

L'incontro è anche l'occasione per rendere omaggio ad Anna Segatti, la presidente della Forza e il sorriso onlus, scomparsa il 28 settembre, dopo una lunga convivenza con il cancro.

L'associazione benefica, patrocinata anche all'interno della Milano Beauty Week con gli eventi benefit Beauty Gives back e Love is in the hair, si dedica dal 2009 alla realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti a favore della popolazione femminile colpita da tumore. "Tutto il nostro sistema si unisce al ricordo di Anna" dice Benedetto Lavino. "Anch'io ringrazio Anna per tutto il lavoro svolto in questi anni, ha lasciato una grande testimonianza - aggiunge Bruzzone -. Le persone che mettono in gioco la propria vita per essere di supporto agli altri sono un esempio".

Questo "è un giorno importante in cui si chiude questa manifestazione che esprime tutto il bello del nostro mondo - commenta Lavino -: non abbiamo ancora i numeri definitivi sulla partecipazione, ma sembra siano super importanti, e proprio oggi annunciamo il rinnovarsi di una collaborazione che dura da 55 anni". Ora "stiamo già pensando alla quarta edizione della Milano Beauty Week" dice Bruzzone. "Quest'anno "la grande novità è stata allargare la settimana ai territori una scommessa nuova, al di là degli aspetti legati ai brand per aprire un dietro le quinte sulla nostra industria - spiega Lavino -. Sicuramente continueremo su questa strada per raccontare il nostro settore in tutte le sue sfaccettature".

Rispetto al rinnovo dell'accordo, Cosmetica Italia "accompagna lo sviluppo internazionale di Cosmoprof fin dalla prima edizione ed è un partner fondamentale per la promozione dell'eccellenza dell'industria cosmetica italiana nel mondo - sottolinea Bruzzone -. Insieme abbiamo aiutato le aziende di eccellenza del nostro Paese ad imporsi a livello mondiale, in un percorso che da 55 anni ci vede protagonisti nei principali mercati internazionali. Ufficializzare la collaborazione è importante per dare evidenza della sinergia di intenti e del comune impegno per la valorizzazione delle industrie e delle attività commerciali degli operatori del settore". La cosmetica, "primo settore per crescita nelle esportazioni, è un importante locomotiva per l'Italia - commenta Lavino - l'export, con 8,1 miliardi di euro (+15% rispetto al 2023), si stima crescerà di ulteriori 10,5 punti percentuali nel corso del 2025. I prodotti cosmetici sono ambasciatori del Made in Italy nel mondo, sinonimo di innovazione, elevati standard della produzione, creatività, artigianalità e capacità imprenditoriale. La sinergia con Cosmoprof è un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'industria italiana e per il suo riconoscimento internazionale come locomotiva per il nostro Paese: il format tutto italiano del Gruppo BolognaFiere è un elemento chiave per la crescita del business a livello mondiale per le aziende del settore".



