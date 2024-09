Tpl: sciopero Orsa il 5/10, stop Tper a Bologna e Ferrara

BOLOGNA, 28 SET - La segreteria regionale Emilia-Romagna del sindacato Or.s.a. ha comunicato l'adesione allo sciopero nazionale di 24 ore del personale del trasporto pubblico locale proclamato dalla segreteria nazionale Autoferro-Tpl del sindacato Or.s.a. per sabato 5 ottobre. In Emilia-Romagna, per i servizi di bus e altre attività di competenza Tper lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano potrebbero non essere garantiti. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al "Marconi Express", la monorotaia che collega la stazione e l'aeroporto, il cui servizio potrebbe non essere garantito nel corso dell'intera giornata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA