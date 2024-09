Ferrara Film Festival, Giorni felici miglior lungometraggio

Riccardo Filippini per "Interno 10" ha ricevuto il premio per la miglior regia e Simone Petralia per "Giorni felici" ha ricevuto il premio miglior lungometraggio. A Franco Nero e Anna Galiena i premi per l'Eccellenza artistica, alla carriera. Fari puntati anche sul doppiaggio con il contributo riconosciuto a Lara Citarei per il format "Mi Sdoppio". La nona edizione del Ferrara Film Festival si è chiusa questa sera con la consegna dei Golden Dragons. Sul palco anche un commosso ricordo di Michelangelo Antonioni con le parole della vedova Enrica Fico Antonioni.

Golden Dragons anche a "My Last Best Friend" (miglior colonna sonora), "Losing Grace Finding Hope" (miglior documentario), "Close" (miglior film Emilia-Romagna film maker), "Chair" e "That's for this Christmas" (migliori cortometraggi delle categorie "Premiere event" e "Premiere autore"). Toccante l'intervento di Enrica Fico Antonioni, vedova di Michelangelo Antonioni, che nel corso della serata è salita sul palco e ha dedicato un pensiero al celebre regista ferrarese di cui proprio domani (29 settembre) ricorrerà l'anniversario della nascita (1912).

Il festival, cominciato la scorsa settimana, ha portato in città diversi ospiti di fama nazionale e internazionale tra cui Valeria Marini e Abel Ferrara. La cerimonia finale, che ha visto Denny Mendez madrina della serata al teatro Nuovo, è stata introdotta dal presidente del Ferrara Film Festival, Riccardo Cavicchi, seguito dal direttore operativo Giorgio Ferroni e da Angela Travagli, assessora del Comune di Ferrara. Il direttore artistico Maximilian Law si è detto fiero dei film selezionati e felice "per il riscontro positivo ricevuto dal nostro pubblico".





