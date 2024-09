Stalking sugli abitanti del quartiere, arrestato

Nell'ultima settimana aveva, secondo l'accusa, letteralmente messo a soqquadro l'intero quartiere 'Borgo Nuovo', alle porte del centro di Ravenna, creando una seria preoccupazione tra i residenti terrorizzati dal pensiero di poterlo incontrare per strada. Il giovane sospettato - un 20enne ravennate - ieri pomeriggio è stato arrestato dai carabinieri della stazione principale della città romagnola in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Corrado Schiaretti su richiesta del Pm Francesco Coco per atti persecutori, lesioni e minacce continuate aggravate.

Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi giudiziari: in particolare per reati contro la persona, contro l'incolumità pubblica e per danneggiamenti seguiti da incendio. L'indagine era partita quando, a seguito di diversi episodi verificatisi nel Borgo Nuovo, i militari avevano in particolare raccolto varie testimonianze tra cui quella di una ragazza la quale, terrorizzata, non era riuscita neppure a raggiungere la caserma per sporgere denuncia.

Quest'ultima ha raccontato agli inquirenti che proprio in quei giorni, era stata letteralmente perseguitata dal giovane mentre passeggiava con il suo cagnolino: oltre a essere minacciata verbalmente, era stata rincorsa dal 20enne armato coltello. Il ragazzo le aveva pure spruzzato spray urticante costringendola a ricorrere alle cure anche per il suo animale.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, alle prime ore del 20 settembre, con un banale pretesto e usando ancora lo spray al peperoncino, aveva anche aggredito il gestore di un bar del quartiere ingaggiando poi con lui una violenta colluttazione fino a fratturargli la tibia. Al termine delle formalità di rito, il 20enne è stato accompagnato in carcere a Ravenna in attesa dell'interrogatorio di garanzia fissato per lunedì alla presenza dell'avvocato difensore Eleonora Sgrò.





