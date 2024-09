Boom Cremonini negli stadi, seconda data Bologna è sold out

A sole 6 ore dall'apertura delle prevendite del tour di Cesare Cremonini sono oltre 300.000 i biglietti venduti ed è già sold out la seconda data allo stadio Dall'Ara di Bologna del 20 giugno: una partenza strepitosa che testimonia il grande successo del suo ritorno dopo l'annuncio del "Cremonini Live25", che si preannuncia già il tour dell'anno. Sono 10 le date imperdibili, per cui è scattata una caccia ai biglietti su tutte le piattaforme a poche ore dall'apertura delle prevendite generali, per uno straordinario tour negli stadi di tutta Italia, il più grande della sua carriera. Queste le date: 8 giugno Lignano, 15 giugno Milano, 19 giugno Bologna, 20 giugno Bologna (Sold Out), 24 giugno Napoli, 28 giugno Messina, 3 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 luglio Roma. Biglietti disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Cresce l'attesa per questo tour che arriva a due anni di distanza dall'ultimo tour negli stadi, culminato nel grande evento all'Autodromo di Imola, e dallo strepitoso tour invernale nei palazzetti, che lo ha visto protagonista assoluto con show indimenticabili. Cremonini Live25, un viaggio straordinario che porterà la sua musica negli stadi di tutta Italia, inclusi per la prima volta lo Stadio Maradona di Napoli e lo Stadio San Nicola di Bari, e lo vedrà tornare in Sicilia dopo ben 7 anni di assenza. Per il grande ritorno Cesare Cremonini è stato ritratto da due importanti nomi della fotografia internazionale Luigi & Iango, che hanno immortalato l'artista italiano nei loro studi di New York a fine agosto. Martedì 23 settembre è uscito il nuovo singolo "Ora che non ho più te", un brano potente dal sound contemporaneo ed elegante, con richiami sinth pop, tratto dal nuovo disco, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata. Nel brano la voce calda, asciutta e intima di Cesare porta l'ascoltatore in una storia di solitudine, amore e rinascita. Il testo è un dialogo diretto e confidenziale con il proprio passato, alla ricerca di una redenzione di fronte alla fine di una relazione. Così la canzone riesce a comunicare una "nostalgica felicità" all'ascoltatore. È possibile vedere su tutte le piattaforme digitali il videoclip del brano "Ora che non ho più te", prodotto da Borotalco.tv con la regia di Enea Colombi.



