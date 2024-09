Barca a vela si ribalta, recuperati tre naufraghi

Giovedì pomeriggio tre uomini sono stati salvati dalla Guardia Costiera dopo che la barca a vela su cui viaggiavano si è ribaltata in mare a un paio di miglia da Lido degli Scacchi (Ferrara). La chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa della Guardia Costiera di Ravenna che ha disposto l'impiego della motovedetta Sar (Search and Rescue).

Nel frattempo, i militari del Comando della Guardia Costiera di Porto Garibaldi hanno recuperato un mezzo privato e iniziato le ricerche. Ben presto sono stati individuati i tre uomini aggrappati allo scafo della barca capovolta, ma recuperarli non è stato semplice per via del vento forte e del mare in peggioramento. Quando la motovedetta è giunta in prossimità dell'imbarcazione rovesciata, il soccorritore marittimo si è immerso e ha recuperato i tre uomini uno alla volta. I tre naufraghi sono stati trasportati a Porto Garibaldi e affidati ai sanitari del 118 che si sono occupati di accertamenti e cure.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA