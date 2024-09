Unicredit digitalizza Il Risveglio di Venere di Dosso Dossi

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 (sabato 28 e domenica 29 settembre) UniCredit Art Collection e Haltadefinizione presentano il primo progetto per la valorizzazione della Collezione della banca che unisce arte e tecnologia. La digitalizzazione del capolavoro 'Il Risveglio di Venere' di Dosso Dossi, parte della Collezione UniCredit e custodito nella Quadreria di Palazzo Magnani a Bologna, sarà disponibile al pubblico attraverso nuove modalità di fruizione grazie al lavoro svolto da Haltadefinizione. In Quadreria, di fronte all'opera sarà allestito un totem multimediale in cui verrà mostrata la sua digitalizzazione: un'esperienza immersiva all'interno del dipinto, capace di svelarne i microdettagli, dalla trama della tela fino alla pellicola pittorica, con alcuni approfondimenti storico artistici.

'Il Risveglio di Venere' è disponibile in altissima definizione sul sito Unicredit Art Collection (https://artcollection.unicredit.eu) e nell'image bank della tech company modenese Haltadefinizione (https://www.haltadefinizione.com). Il progetto si inserisce all'interno di una più ampia iniziativa di UniCredit volta a valorizzare e rendere accessibile il proprio patrimonio artistico, avvicinando il pubblico alle grandi opere d'arte attraverso l'innovazione digitale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA