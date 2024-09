Ucciso a Bologna, 25enne sottoposto a fermo

BOLOGNA, 26 SET - Un guineano di 25 anni è stato sottoposto a fermo nella tarda serata a Bologna per l'omicidio avvenuto la notte precedente in piazza XX settembre - non distante dalla Stazione centrale - dove un ivoriano di 26 anni è stato accoltellato. All'uomo i carabinieri sono arrivati grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e a informazioni di testimoni che lo hanno riconosciuto. È stato trovato in via dei Carracci in un giaciglio di fortuna, vicino alla stazione. Risulta avere precedenti contro il patrimonio. Il movente è in corso di accertamento. Sia l'indagato sia la vittima sarebbero abituali assuntori di droga e alcol. All'origine dell'aggressione potrebbe esserci stata una lite per un debito di pochi euro o uno screzio ancora più banale. Il 26enne è stato colpito con un coltello al momento non ritrovato. Le indagini sono state coordinate dalla Procura con i pm Stefano Dambruoso e Tommaso Pierini.

