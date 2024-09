Speciale centenario Mastroianni al Sedicicorto Film Festival

La 21/a edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, appuntamento per gli amanti del cinema breve, si terrà nella città romagnola dal 4 al 13 ottobre, per la direzione artistica di Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo. Dieci giorni di programmazione per scoprire quanto di più nuovo ha da offrire il panorama del cortometraggio a livello internazionale, con opere differenti per tecnica, originalità narrativa e diversità geografica, cui si aggiunge un ricco palinsesto di eventi speciali, incontri, workshop ed una sezione industry dedicata agli addetti ai lavori.

Nel centenario della nascita di Marcello Mastroianni, Sedicicorto ospita una mostra dedicata all'attore icona del cinema italiano, 'La dolce vita di Mastroianni': allestita alla galleria Manoni 2.0 dall'1 al 15 ottobre, ad ingresso gratuito, racchiude una cinquantina di opere tra poster originali, foto e oggetti di scena. La visita sarà accompagnata dall'audio di una trasmissione podcast, con aneddoti e curiosità sulla personalità e la vita di Mastroianni. Tornano inoltre Marco Cortesi e Mara Moschini con 'Fango', serie tv nata dall'omonimo podcast che racconta l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2023. E torna l'appuntamento con Il Centenario, rubrica dedicata al cinema di 100 anni prima condotta dallo storico Enrico Gaudenzi, con aneddoti e racconti che hanno caratterizzato l'epoca del cinema muto.

Sono 155 i cortometraggi selezionati, tra i 3300 pervenuti, che andranno a comporre il programma di proiezioni nelle quattro location di questa edizione (Cinema Sala San Luigi, Fabbrica della Candele, Galleria Manoni 2.0, Circolo Aurora): opere di finzione, documentari, animazione e sperimentali, con un'attenzione particolare alla diversità e alla pluralità delle voci creative, il tutto suddiviso in 11 categorie competitive e non.



