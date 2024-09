Requiem di Mozart per gli 80 anni della strage di Marzabotto

Il Requiem di Mozart per la strage nazifascista di Marzabotto: il 28 settembre alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria della Pietà, in via San Vitale 112 a Bologna, l'Orchestra e il Coro dell'Associazione Musicale Amadé, diretti da Juan Miranda, eseguiranno il capolavoro sacro del campositore di Salibrurgo in occasione dell'ottantesimo anniversario di quel massacro.

Il concerto, realizzato con il sostegno della Fondazione per le Scienze Religiose, ha il patrocinio del Comune di Bologna.

Tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre del 1944, i Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno divennero teatro di una delle più brutali stragi nazifasciste della storia del nostro paese: si presume che tra il 29 settembre e il 5 ottobre più di 1800 civili inermi, tra cui donne e bambini, furono trucidati senza pietà dalle truppe dell'esercito nazista durante un'azione di rastrellamento contro formazioni partigiane e civili.

A distanza di ottant'anni da quel terribile evento, per celebrare la memoria dei morti e condannare la violenza e il razzismo, l'Associazione Musicale Amadé, appellandosi alla forza universale della musica, ha organizzato un concerto che non è solo un monito a non dimenticare una delle pagine più buie della storia del Novecento ma vuole essere un momento di riflessione e di speranza per il futuro.

"Il concerto che eseguiremo - racconta Juan Miranda, direttore musicale di Amadé - è per tutti noi un'occasione necessaria per rendere omaggio e ricordare con intensità le vittime di questa strage e le loro famiglie. La musica, attraverso le note sublimi del Requiem di Mozart, sarà il canale perfetto per trasformare la memoria in un atto sincero, attuale, spirituale e per trasmettere, più che mai ai giorni nostri, un chiaro e impetuoso messaggio di pace". Considerato da molti il testamento spirituale del grande compositore, il Requiem in Re Minore K 626 vedrà impegnati i solisti Eliana Bayon (soprano), Eleonora Filipponi (mezzosoprano), Bao Chenghai (tenore) e Luca Gallo (basso).



